Regione | Zinzi eletto presidente della Commissione anticamorra

(Di lunedì 8 febbraio 2021) “L’elezione ache si propone di essere faro di legalità contro la camorra e stimolo alla valorizzazione dei beni confiscati è un motivo di orgoglio e per questo ringrazio i colleghi per la fiducia riposta nei miei confronti. Con profondo senso di responsabilità ho accettato questo ruolo per superare uno stallo che comprometteva l’avvio delle attività delle Commissioni di controllo”. Così il capogruppoLega in Consiglio regionaleCampania, Gianpierooggispecialein Campania con 38 voti su 51. “Continuerò il mio impegno come capogruppoLega in Consiglio regionale – prosegue – La ...