Recovery: Tajani, 'voteremo sì in Europa, spero anche Lega e Fdi' (2) (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Modificare la proposta -ha spiegato Tajani- significa andare a perdere altro tempo. Noi di Forza Italia e del Partito popolare europeo voteremo a favore del progetto di regolamento del Recovery, anche se c'è un articolo dove si parla del Patto di Stabilità che deve essere rispettato pena la perdita dei fondi. Ma il dubbio è soltanto di forma, perchè il Patto di Stabilità anche il prossimo anno non verrà utilizzato, quindi meglio andare di fretta che perdere tempo". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Modificare la proposta -ha spiegato- significa andare a perdere altro tempo. Noi di Forza Italia e del Partito popolare europeoa favore del progetto di regolamento delse c'è un articolo dove si parla del Patto di Stabilità che deve essere rispettato pena la perdita dei fondi. Ma il dubbio è soltanto di forma, perchè il Patto di Stabilitàil prossimo anno non verrà utilizzato, quindi meglio andare di fretta che perdere tempo".

