“Recovery plan vanno presentati entro il 30 aprile” La Ue con il fiato sul collo dei ritardatari Italia compresa

Bruxelles, 8 feb – La Ue con il fiato sul collo dei Paesi in ritardo (Italia in primis) sul Recovery plan: i piani nazionali di Recovery vanno formalmente presentati alla Commissione europea entro il 30 aprile. Lo rende noto una fonte Ue. "Non si tratta di una scadenza rigida ma questa è l'indicazione", viene precisato. I piani devono prevedere "riforme e investimenti" attuabili dal febbraio 2020 all'agosto 2026. Ecco finora quanti Paesi Ue hanno presentato il piano Allo stato attuale, 18 Paesi Ue hanno presentato informalmente alla Commissione il loro intero piano nazionale di ripresa e resilienza. Altri sei Paesi hanno presentato "elementi dei loro piani" di Recovery. Altri tre governi si sono solo ...

Sottolineando, tra l'altro, che su 444mila persone che hanno perso il posto di lavoro lo scorso anno, 312mila sono donne, l'associazione chiede che il Recovery Plan preveda innanzitutto ristori ...

... mai sistemata all'interno di un piano con una prospettiva di vero rilancio che, se fosse stata definita, sarebbe stata già una prima base delle iniziative da prendere in vista del recovery plan per ...

Ora, il Recovery Plan è affidato al nuovo Governo Draghi: potrà essere sottoposto a nuove modifiche. Una cosa è certa: bisogna far presto.

Lo ha detto il presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, in audizione davanti alle Commissioni riunite Bilancio della Camera, e Bilancio e Politiche Ue del Senato sul Recovery Plan. "Le ...

