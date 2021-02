Recovery Plan | Bankitalia “Serve netta discontinuità con il passato”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Lo scenario definito nella bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza è molto impegnativo in termini di capacità di progettazione e di esecuzione. Prevede interventi aggiuntivi rispetto al tendenziale per oltre un punto percentuale del PIL in media all’anno durante i sei anni del programma. Gli effetti moltiplicativi di tali interventi saranno tanto maggiori quanto più sarà efficiente l’impiego delle risorse. Per questounacon il, una struttura di governo degli interventi adeguata alla complessità dell’impresa”. Lo ha detto Fabrizio Balassone, capo del Servizio Struttura economica della Banca d’Italia, in audizione alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera e Bilancio e Politiche Ue del Senato, sul...

Le risorse del devono essere utilizzate in maniera efficiente e, per questo, è necessaria una governance adeguata. Lo ha sottolineato il capo del servizio Struttura economica della Banca d'Italia,

ROMA (ITALPRESS) – "Lo scenario definito nella bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza è molto impegnativo in termini di capacità di progettazione e di esecuzione. Prevede interventi aggiunt ...