Record di caldo Italia | Febbraio 2021 passa alla storia Ma occhio al gelo

(Di lunedì 8 febbraio 2021) L’ondata didal Sahara, che ha colpito nei giorni scorsi l’Centro-Meridionale, ha lasciato un’impronta indelebile. La colonnina di mercurio si è portata su valori incredibili per, in quello che è il mese statisticamente più freddo dell’anno almeno sulle regioni del Sud.per, ma presto potrebbero tornaree neve fino in pianuraIn Sicilia, nel palermitano la colonnina di mercurio ha sfiorato i 30 gradi nell’osservatorio astronomico di Palermo. Sull’aeroporto di Punta Raisi è stata registrata una temperatura minima di +18.4°C, nuovodi valore minimo più alto da inizio rilevazioni che batte i +18.0°C del1979. Sardegna sugli scudi Il 6altre località ...

per febbraio, ma presto potrebbero tornare gelo e neve fino in pianura In Sicilia, nel palermitano la colonnina di mercurio ha sfiorato i 30 gradi nell'osservatorio astronomico di Palermo. Sull'aeroporto di Punta Raisi è stata registrata una temperatura minima di +18.4°C, nuovo record di valore minimo più alto da inizio rilevazioni che batte i +18.0°C del 1979. Sardegna sugli scudi Il 6 febbraio altre località hanno registrato temperature record. L'ondata di caldo dal Sahara, che ha colpito nei giorni scorsi l'Italia Centro-Meridionale, ha lasciato un'impronta indelebile. La colonnina di mercurio si è portata su valori incredibili per febbraio, a fronte invece di un contesto ben più mite, persino caldo, sui paesi del Sud Europa. L'Italia è stata presa in pieno da un'avvezione calda che ha portato le temperature sino a livelli record.