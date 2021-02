Reali europei: in arrivo il “The Crown” svedese tra scandali e rivelazioni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tutte le famiglie Reali europee guarda le foto I Reali europei continuano ad attrarre l’immaginazione di registi e sceneggiatori. Ora è in arrivo una sorta di The Crown sulla vita dei royal svedesi. Secondo la bibbia del cinema Variety sarebbe in lavorazione un docufilm sulla famiglia reale da parte del canale televisivo svedese TV4 e del servizio di streaming C More. Al centro della serie lo “scandaloso” re Carl Gustaf, dalla sua infanzia alla sua ascesa al trono nel 1973 all’età di 27 anni fino a oggi. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tutte le famiglieeuropee guarda le foto Icontinuano ad attrarre l’immaginazione di registi e sceneggiatori. Ora è inuna sorta di Thesulla vita dei royal svedesi. Secondo la bibbia del cinema Variety sarebbe in lavorazione un docufilm sulla famiglia reale da parte del canale televisivoTV4 e del servizio di streaming C More. Al centro della serie lo “scandaloso” re Carl Gustaf, dalla sua infanzia alla sua ascesa al trono nel 1973 all’età di 27 anni fino a oggi. ...

