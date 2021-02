Real Sociedad-Manchester United a Torino? Mancherebbe solo l’ok del Governo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Real Sociedad-Manchester United, andata dei sedicesimi di Europa League, potrebbe giocarsi all’Allianz Stadium: ecco l’indiscrezione Paul Pogba potrebbe presto tornare a Torino ma non per vestire la maglia della Juventus. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’andata dei sedicesimi di Europa League tra Real Sociedad e Manchester United potrebbe giocarsi all’Allianz Stadiium. Le autorità spagnole non consentono agli inglesi di “atterrare” sul suolo iberico dunque scatta il salvagente del campo neutro: come riportato dal quotidiano ci sarebbe l’accordo tra Uefa, Real Sociedad e Juve mentre Mancherebbe soltanto l’ok del Governo italiano. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021), andata dei sedicesimi di Europa League, potrebbe giocarsi all’Allianz Stadium: ecco l’indiscrezione Paul Pogba potrebbe presto tornare ama non per vestire la maglia della Juventus. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l’andata dei sedicesimi di Europa League trapotrebbe giocarsi all’Allianz Stadiium. Le autorità spagnole non consentono agli inglesi di “atterrare” sul suolo iberico dunque scatta il salvagente del campo neutro: come riportato dal quotidiano ci sarebbe l’accordo tra Uefa,e Juve mentresoltantodelitaliano. Leggi su ...

