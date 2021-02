«Raised by wolves»: com’è la prima serie tv di Ridley Scott (Di lunedì 8 febbraio 2021) Raised by wolves, prima serie televisiva diretta da Ridley Scott, avrebbe potuto essere tante cose. La sublimazione di un talento mostruoso. Il punto di arrivo di una tradizione antica. L’alternativa, più nuova e perciò appetibile, alla devastazione fisica ed emotiva della quale ha raccontato Westworld. Invece, la produzione, al debutto su Sky Atlantic nella prima serata di lunedì 8 gennaio, ha mancato di coraggio, di inventiva. E tutto quel che avrebbe potuto essere, semplicemente, non è stato. O almeno non come avrebbe dovuto. Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 febbraio 2021) Raised by wolves, prima serie televisiva diretta da Ridley Scott, avrebbe potuto essere tante cose. La sublimazione di un talento mostruoso. Il punto di arrivo di una tradizione antica. L’alternativa, più nuova e perciò appetibile, alla devastazione fisica ed emotiva della quale ha raccontato Westworld. Invece, la produzione, al debutto su Sky Atlantic nella prima serata di lunedì 8 gennaio, ha mancato di coraggio, di inventiva. E tutto quel che avrebbe potuto essere, semplicemente, non è stato. O almeno non come avrebbe dovuto.

