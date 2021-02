Ragazza muore in monopattino a Genova: dall’introduzione del bonus 123 incidenti gravi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ennesima vittima per un incidente in monopattino, in Italia. Stamattina, una donna (F.P. di 34 anni) è morta al quartiere Marassi, dopo aver urtato un camion. La giovane, secondo quanto ricostruito, stava viaggiando su un monopattino verso il centro città, rientrando a casa dopo aver accompagnato la figlia a scuola. La donna indossava un casco, ma non è stato sufficiente a evitare le lesioni mortali. Il conducente del camion è invece risultato negativo all’alcol e droga test. Intorno alle 13, sempre a Genova, è andato in scena un altro incidente che ha coinvolto un monopattino. Un uomo di trent’anni, alla guida del mezzo elettrico, è finito a terra in via Buozzi, a Dinegro. Soccorso dal 118 è stato portato in codice rosso al Gallier. monopattino killer, un bollettino di guerra “Quello di oggi a ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ennesima vittima per un incidente in, in Italia. Stamattina, una donna (F.P. di 34 anni) è morta al quartiere Marassi, dopo aver urtato un camion. La giovane, secondo quanto ricostruito, stava viaggiando su unverso il centro città, rientrando a casa dopo aver accompagnato la figlia a scuola. La donna indossava un casco, ma non è stato sufficiente a evitare le lesioni mortali. Il conducente del camion è invece risultato negativo all’alcol e droga test. Intorno alle 13, sempre a, è andato in scena un altro incidente che ha coinvolto un. Un uomo di trent’anni, alla guida del mezzo elettrico, è finito a terra in via Buozzi, a Dinegro. Soccorso dal 118 è stato portato in codice rosso al Gallier.killer, un bollettino di guerra “Quello di oggi a ...

