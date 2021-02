Quentin Tarantino | “Il finale del Silenzio degli Innocenti è poco terrificante”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Quando si parla dei film che hanno fatto la storia del cinemanon perde l’occasione di dire la sua. Durante il podcast condotto da Edgar Wright per Empire magazine il regista ha parlato di un film cult del ’91, “Il” di Jonathan Damme. Lo ha fatto paragonandolo alla sua ultima uscita cinematografica “C’era una volta a… Hollywood“. Un parallelismo singolare che il regista ha voluto raccontare nei minimi dettagli.si è soffermato sui concetti di suspence e terrore presenti nei due film. Per spiegarsi meglio ha messo a confronto due scene ben precise. Per “Il” ha analizzato la scena in cui avviene lo scontro tra Clarice e Buffalo Bill, ...