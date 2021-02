Quattroruote - Le collezioni dei nostri lettori - FOTO GALLERY (Di lunedì 8 febbraio 2021) Classe 1944, torinese di nascita, ma residente a Roma dal 1946, Roberto è uno dei nostri più affezionati lettori. Avevo 12 anni e 300 lire (il costo dell'epoca di una copia di Quattroruote), erano una cifra quasi irraggiungibile per un adolescente. Tuttavia, in quel 1956 la passione per le auto italiane era troppo forte, ci scrive in una mail. Era nata la 600 e il sogno di possederla per 'renderci liberi', come scriveva Gianni Mazzocchi, si affacciava nelle case, in tutte le famiglie. Un'America anche qui. Del resto, i film, i documentari e le FOTO sulle riviste facevano vedere come si viveva negli Stati Uniti: città immerse nel traffico, autostrade che si incrociavano a quadrifoglio, uomini e donne che guidavano spostandosi liberamente da un luogo all'altro, senza essere assillati dagli orari dei mezzi pubblici, ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 8 febbraio 2021) Classe 1944, torinese di nascita, ma residente a Roma dal 1946, Roberto è uno deipiù affezionati. Avevo 12 anni e 300 lire (il costo dell'epoca di una copia di), erano una cifra quasi irraggiungibile per un adolescente. Tuttavia, in quel 1956 la passione per le auto italiane era troppo forte, ci scrive in una mail. Era nata la 600 e il sogno di possederla per 'renderci liberi', come scriveva Gianni Mazzocchi, si affacciava nelle case, in tutte le famiglie. Un'America anche qui. Del resto, i film, i documentari e lesulle riviste facevano vedere come si viveva negli Stati Uniti: città immerse nel traffico, autostrade che si incrociavano a quadrifoglio, uomini e donne che guidavano spostandosi liberamente da un luogo all'altro, senza essere assillati dagli orari dei mezzi pubblici, ...

giannettimarco : RT @quattroruote: Per festeggiare i 65 anni di #Quattroruote abbiamo raccolto in una Foto gallery le immagini delle collezioni dei nostri l… - dinoadduci : Quattroruote - Le collezioni dei nostri lettori FOTO GALLERY - zazoomblog : Quattroruote - Le collezioni dei nostri lettori FOTO GALLERY - #Quattroruote #collezioni #nostri - Pellegrini4R : RT @quattroruote: Per festeggiare i 65 anni di #Quattroruote abbiamo raccolto in una Foto gallery le immagini delle collezioni dei nostri l… - quattroruote : Per festeggiare i 65 anni di #Quattroruote abbiamo raccolto in una Foto gallery le immagini delle collezioni dei no… -

Ultime Notizie dalla rete : Quattroruote collezioni Quattroruote - Le collezioni dei nostri lettori - FOTO GALLERY

... che ci riempiono d'orgoglio in questo 65esimo anniversario della rivista (celebrato con l'uscita del numero di febbraio ), Roberto ha inviato alcune foto della propria collezione di Quattroruote, ...

Quattroruote - Le collezioni dei nostri lettori - FOTO GALLERY

... che ci riempiono d'orgoglio in questo 65esimo anniversario della rivista (celebrato con l'uscita del numero di febbraio ), Roberto ha inviato alcune foto della propria collezione di Quattroruote, ...

Quattroruote, le collezioni dei nostri lettori: la Foto Gallery - Quattroruote.it Quattroruote Le collezioni dei nostri lettori – FOTO GALLERY

Ecco le immagini inviateci da alcuni tra i maggiori appassionati della testata, che con l'uscita del numero di febbraio festeggia 65 anni ...

Ford F-150: arriva la nuova versione sportiva Raptor

Adesso, a distanza di diversi mesi, il costruttore americano ha tolto i veli sulla versione Raptor , quella più sportiva. Si tratta di un vero peccato visto che il modello Raptor è sempre stato sinoni ...

... che ci riempiono d'orgoglio in questo 65esimo anniversario della rivista (celebrato con l'uscita del numero di febbraio ), Roberto ha inviato alcune foto della propria collezione di, ...... che ci riempiono d'orgoglio in questo 65esimo anniversario della rivista (celebrato con l'uscita del numero di febbraio ), Roberto ha inviato alcune foto della propria collezione di, ...Ecco le immagini inviateci da alcuni tra i maggiori appassionati della testata, che con l'uscita del numero di febbraio festeggia 65 anni ...Adesso, a distanza di diversi mesi, il costruttore americano ha tolto i veli sulla versione Raptor , quella più sportiva. Si tratta di un vero peccato visto che il modello Raptor è sempre stato sinoni ...