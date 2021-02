Quanto ne sanno gli Italiani sulle auto elettriche? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Gli italiani considerano l’auto elettrica un oggetto misterioso. Ma attenzione, non è una questione d’identità di genere. Nella prima giornata degli Electric Days Digital, evento online sull’elettrificazione dei trasporti, è emerso che se c’è un argomento in grado di mettere sullo stesso piano uomini e donne è proprio la mobilità a zero emissioni. Sì, perché dall’inchiesta Electric Report, basata su un sondaggio realizzato in collaborazione con Citynews e 2B Research in 50 città italiane, risulta che lui e lei hanno una conoscenza solo superficiale di auto elettriche e ibride. Ma tranquilli, i talk e i video illustrativi, in programma su www.electricdays.it fino al 12 febbraio, sapranno certamente arricchire anche la conoscenza delle persone più a digiuno di mobilità a zero emissioni. Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 febbraio 2021) Gli italiani considerano l’auto elettrica un oggetto misterioso. Ma attenzione, non è una questione d’identità di genere. Nella prima giornata degli Electric Days Digital, evento online sull’elettrificazione dei trasporti, è emerso che se c’è un argomento in grado di mettere sullo stesso piano uomini e donne è proprio la mobilità a zero emissioni. Sì, perché dall’inchiesta Electric Report, basata su un sondaggio realizzato in collaborazione con Citynews e 2B Research in 50 città italiane, risulta che lui e lei hanno una conoscenza solo superficiale di auto elettriche e ibride. Ma tranquilli, i talk e i video illustrativi, in programma su www.electricdays.it fino al 12 febbraio, sapranno certamente arricchire anche la conoscenza delle persone più a digiuno di mobilità a zero emissioni.

