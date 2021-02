"Quand'è nato il governo Draghi". Bomba: Sgarbi da Giletti, la telefonata con Renzi: il complotto anti-Conte parte da lontano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il piano per portare Mario Draghi a Palazzo Chigi parte da lontano. E lo svela Vittorio Sgarbi, ospite in studio di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7. "Non posso dire il nome - svela il critico eletto in Parlamento con Forza Italia nel 2018, oggi transitato nel Misto - ma uno dei potenti d'Italia, uno che chiamiamo i poteri forti, importante, legato alle più importanti industrie italiane, a maggio ha ricevuto una richiesta da Matteo Renzi per poter incontrare e parlare con Draghi, quindi è da maggio...". Sgarbi regala poi una "esclusiva assoluta". "Oggi ho parlato con Renzi, l'ho chiamato. Mi ha detto: 'Io posso anche dire che è finita la mia carriera, ma di tutte le imprese, primarie, sindaco di Firenze, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il piano per portare Marioa Palazzo Chigida. E lo svela Vittorio, ospite in studio di Massimoa Non è l'Arena su La7. "Non posso dire il nome - svela il critico eletto in Parlamento con Forza Italia nel 2018, oggi transitato nel Misto - ma uno dei potenti d'Italia, uno che chiamiamo i poteri forti, importante, legato alle più importindustrie italiane, a maggio ha ricevuto una richiesta da Matteoper poter incontrare e parlare con, quindi è da maggio...".regala poi una "esclusiva assoluta". "Oggi ho parlato con, l'ho chiamato. Mi ha detto: 'Io posso anche dire che è finita la mia carriera, ma di tutte le imprese, primarie, sindaco di Firenze, ...

