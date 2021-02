Psicodramma Rousseau

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Le webcam vengono spente alle due e mezza di notte. L’assemblea congiunta dei deputati e dei senatori M5s, convocata per le 21.45 di domenica sera, è durata quasi cinque ore e non è certo stata risolutiva. Si chiude tra volti stanchi, tristi, ancora scioccati: “In due settimane è cambiato tutto”. E Barbara Lezzi invoca l’estrema fine (politica, si intente): “Se sosteniamo il governo Draghi, M5s si suiciderà”. Va in scena uno, tra rabbia e delusioni. Come se non bastasse, la riunione si chiude con la stessa domanda, irrisolta, con la quale si era aperta: “Ci sarà o no il sondaggio super decidere cosa fare?”. Il capo politico Vito Crimi accende il microfono e, con un giro di parole, dice che alla fine la decisione se consultare o no la rete spetterà a lui: “Non abbiamo ancora un quesito perché non c’è ancora la proposta del premier ...