PSG, Neymar: “Qui sono felice, voglio rimanere a Parigi. I miei party? Se pensassi solo al calcio…” (Di lunedì 8 febbraio 2021) A tutto Neymar.Dopo la polemica nata in Brasile per il party organizzato in segreto - che secondo le autorità sarebbe dovuto durare da Natale a Capodanno e con 500 invitati violando le norme anti-Covid, il talento brasiliano, è tornato a parlare della sua vita extra-campo soffermandosi sulla sua fama di giocatore immaturo e 'festaiolo'. Tra i temi affrontati dall'ex Barcellona, anche quello relativo al suo equilibrio ritrovato tra le fila del PSG. "Siamo come fratelli, io mi comporto da fratello maggiore. voglio sempre il meglio da lui. È un ragazzo d'oro e dal cuore enorme. Quando è felice lo trasmette in campo per aiutare la squadra. Qui sono molto felice. Qualcosa è cambiato. Non credo di poter dire esattamente cosa, ma so che è successo. Non so se da parte mia o per altre cose, ma ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 febbraio 2021) A tutto.Dopo la polemica nata in Brasile per ilorganizzato in segreto - che secondo le autorità sarebbe dovuto durare da Natale a Capodanno e con 500 invitati violando le norme anti-Covid, il talento brasiliano, è tornato a parlare della sua vita extra-campo soffermandosi sulla sua fama di giocatore immaturo e 'festaiolo'. Tra i temi affrontati dall'ex Barcellona, anche quello relativo al suo equilibrio ritrovato tra le fila del PSG. "Siamo come fratelli, io mi comporto da fratello maggiore.sempre il meglio da lui. È un ragazzo d'oro e dal cuore enorme. Quando èlo trasmette in campo per aiutare la squadra. Quimolto. Qualcosa è cambiato. Non credo di poter dire esattamente cosa, ma so che è successo. Non so se da parte mia o per altre cose, ma ...

sportli26181512 : Neymar: 'Sono felice, voglio restare. Io e Mbappé renderemo grande il PSG': Neymar e Kylian Mbappé giurano amore al… - ItaSportPress : Neymar: 'Mbappé e io come fratelli. Spero che resti al PSG con me' - - Mediagol : PSG, Neymar: 'Qui sono felice, voglio rimanere a Parigi. I miei party? Se pensassi solo al calcio...'… - BombeDiVlad : ?? 'Mi sento più adattato' ??? Le parole di #Neymar ?? E sul futuro del compagno di squadra #Mbappé...… - MCalcioNews : PSG, Neymar: 'Voglio restare qui e spero lo stesso per Mbappé. Per me è come un fratello' -