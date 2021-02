Probabili formazioni Verona-Parma, ventiduesima giornata Serie A 2020/2021 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Le Probabili formazioni di Verona-Parma, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2020/2021. Due squadre che non vengono da un momento molto brillante, anche se per gli emiliani dura da un’intera stagione questa situazione. Entrambe vogliono i tre punti, calcio d’inizio alle ore 20.45 di domenica 14 febbraio. Di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI Verona – Dopo la deludente sconfitta con l’Udinese, fallito l’esperimento Lasagna-Kalinic assieme: giocherà solo uno dei due con Ilic titolare in mezzo al campo. Out Faraoni e Zaccagni per squalifica. QUI Parma – Situazione disperata per D’Aversa, che con tutta Probabilità proverà a lanciare Pellè da titolare per ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ledi, match valido per ladi. Due squadre che non vengono da un momento molto brillante, anche se per gli emiliani dura da un’intera stagione questa situazione. Entrambe vogliono i tre punti, calcio d’inizio alle ore 20.45 di domenica 14 febbraio. Di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Dopo la deludente sconfitta con l’Udinese, fallito l’esperimento Lasagna-Kalinic assieme: giocherà solo uno dei due con Ilic titolare in mezzo al campo. Out Faraoni e Zaccagni per squalifica. QUI– Situazione disperata per D’Aversa, che con tuttatà proverà a lanciare Pellè da titolare per ...

NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - junews24com : Juve Inter: due possibili novità in difesa per la Coppa Italia. Ultime - - passione_inter : GdS - Juventus-Inter, le probabili formazioni: Young in vantaggio su Perisic. Scelto Gagliardini al posto di Vidal… - infoitsport : Betis-Barcellona, Liga: streaming, pronostici, probabili formazioni - infobetting : Formazioni Premier League 23a giornata 2020/2021 -