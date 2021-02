Probabili formazioni Juventus-Inter, semifinale ritorno Coppa Italia 2020/2021 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Le Probabili formazioni di Juventus-Inter, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020/2021. Dopo l’1-2 conquistato dai bianconeri a San Siro, i nerazzurri sono chiamati a una complicata rimonta per tentare l’accesso in finale della Coppa nazionale. Appuntamento alle ore 20.45 di martedì 9 febbraio con diretta tv su Rai Uno, di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI Juventus – Pirlo propone ancora il 4-4-2 mascherato con Ronaldo che si riprende la corsia di destra e Danilo che scivola a sinistra. A rischio Bonucci per l’infortunio sul finale contro la Roma, pronto il grande escluso De Ligt. In attacco Kulusevski in ballottaggio serrato con Morata. QUI Inter ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ledididella. Dopo l’1-2 conquistato dai bianconeri a San Siro, i nerazzurri sono chiamati a una complicata rimonta per tentare l’accesso in finale dellanazionale. Appuntamento alle ore 20.45 di martedì 9 febbraio con diretta tv su Rai Uno, di seguito le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Pirlo propone ancora il 4-4-2 mascherato con Ronaldo che si riprende la corsia di destra e Danilo che scivola a sinistra. A rischio Bonucci per l’infortunio sul finale contro la Roma, pronto il grande escluso De Ligt. In attacco Kulusevski in ballottaggio serrato con Morata. QUI...

junews24com : Juve Inter: due possibili novità in difesa per la Coppa Italia. Ultime - - passione_inter : GdS - Juventus-Inter, le probabili formazioni: Young in vantaggio su Perisic. Scelto Gagliardini al posto di Vidal… - infoitsport : Betis-Barcellona, Liga: streaming, pronostici, probabili formazioni - infobetting : Formazioni Premier League 23a giornata 2020/2021 - infobetting : Formazioni Liga 22a giornata 2020/2021 -