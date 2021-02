Probabili formazioni Atalanta-Napoli, semifinale ritorno Coppa Italia 2020/2021 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Le Probabili formazioni di Atalanta-Napoli, semifinale di ritorno di Coppa Italia 2020/2021. Al Gewiss Stadium tutto pronto per lo scontro che mette in palio la finale nella Coppa nazionale. 0-0 all’andata, dunque tanta incertezza su chi riuscirà a superare il turno tra gli orobici reduci da tre partite senza vittorie e gli azzurri molto altalenanti. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di mercoledì 10 febbraio con diretta tv su Rai Uno, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI Atalanta – Squalifica per Romero, torna Palomino e sarà lui a giocare in difesa. Sugli esterni Gasperini spera di recuperare Hateboer, in avanti torna Zapata con Ilicic e Pessina. QUI Napoli – ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ledididi. Al Gewiss Stadium tutto pronto per lo scontro che mette in palio la finale nellanazionale. 0-0 all’andata, dunque tanta incertezza su chi riuscirà a superare il turno tra gli orobici reduci da tre partite senza vittorie e gli azzurri molto altalenanti. Calcio d’inizio alle ore 20.45 di mercoledì 10 febbraio con diretta tv su Rai Uno, queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Squalifica per Romero, torna Palomino e sarà lui a giocare in difesa. Sugli esterni Gasperini spera di recuperare Hateboer, in avanti torna Zapata con Ilicic e Pessina. QUI– ...

