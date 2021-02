Primo weekend in zona gialla, Galli: 'Situazioni a rischio di contagio elevato' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Preoccupano gli assembramenti visti un po' in tutta italia nel Primo weekend di zona gialla. A 'Mattino Cinque' , l'infettivologo Massimo Galli fa il punto sulla situazione dei nuovi contagi: 'La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 8 febbraio 2021) Preoccupano gli assembramenti visti un po' in tutta italia neldi. A 'Mattino Cinque' , l'infettivologo Massimofa il punto sulla situazione dei nuovi contagi: 'La ...

fanpage : Come se la pandemia non esistesse più. Ancora violazioni nel primo weekend in zona gialla. - MPerardi : Vero #coronavirus che se ne avessi la forza lo avresti già fatto tacere ? So che non è colpa tua, fatichi pure coi… - onrugby_it : #WorldRugbyRanking: nuove gerarchie dopo il primo weekend di Sei Nazioni - puffo84biss : @rossonersa Comunque...siamo primi da 20 giornate...e non facciamo sto baccano, per un weekend primo in classifica.… - histoniumnet : Screening di massa, primo weekend con più di 5.000 test rapidi e 21 positività rilevate -