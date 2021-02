Primo caso di covid a Salvitelle il sindaco: “Ma il contagiato vive a Salerno” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalvitelle (Sa) – Il covid arriva anche a Salvitelle. A darne notizia è il sindaco, Maria Antonietta Scelza. Con un post, domenica sera, informa la comunità. Scrive: “Cari concittadini, abbiamo il Primo caso di cittadino positivo al covid-19 residente in Salvitelle ma che è domiciliato e vive a Salerno. Il signore era risultato positivo ad un test rapido e presentava tutti i sintomi. Quindi, già nei giorni scorsi, coloro i quali avevano avuto contatti con lui sono stati sottoposti a tampone naso faringeo. Gli esiti dei contatti sono stati negativi. Come amministrazione siamo vicini al nostro cittadino ed alla sua famiglia e auspichiamo una pronta guarigione. Sarà mia cura aggiornarvi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Ilarriva anche a. A darne notizia è il, Maria Antonietta Scelza. Con un post, domenica sera, informa la comunità. Scrive: “Cari concittadini, abbiamo ildi cittadino positivo al-19 residente inma che è domiciliato e. Il signore era risultato positivo ad un test rapido e presentava tutti i sintomi. Quindi, già nei giorni scorsi, coloro i quali avevano avuto contatti con lui sono stati sottoposti a tampone naso faringeo. Gli esiti dei contatti sono stati negativi. Come amministrazione siamo vicini al nostro cittadino ed alla sua famiglia e auspichiamo una pronta guarigione. Sarà mia cura aggiornarvi ...

