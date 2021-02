Preservare la biancheria dai danni dei lavaggi | trucco geniale! 

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Vi siete mai chieste comeladaidella lavatrice? Nonostante sia un elettrodomestico molto facile da usare, però, può causare non pochi problemi con ilo: soprattutto i completini intimi femminili, così delicati, rischiano di rovinarsi in modo irreversibile. Curiose di sapere come fare per evitarlo? Iniziamo!la: i trucchi più efficaci Talvolta, infatti, ovviare al problema, molte di voi ricorrono alo a mano. Sappiate, però, che esiste un modo che può aiutarvi ad evitare che lasi rovini all’interno della lavatrice: unche vi consentirà di sfoggiare una intimo senza sgualciture e perfettamente in ordine Come prima cosa, dovete impostare il programma ...