Prenotazione Vaccino Covid, come funziona e in quale Regioni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Redazione La campagna vaccinale contro il Covid-19 sta entrando nella “fase 2”. Infatti, dopo la vaccinazione agli operatori sanitari e agli anziani ospiti delle Rsa, toccherà adesso a una nuova fascia debole della popolazione: gli over 80. Vaccinazione per over 80: le decisioni delle Regioni In alcune Regioni d’Italia si può già accedere alle prenotazioni online del Vaccino contro il coronavirus. In realtà, però, non si tratta di una vera e propria Prenotazione. Infatti, non si può scegliere o sapere il giorno e l’ora in cui si riceverà la prima dose. Si tratta, invece, di una manifestazione di interesse: una dichiarazione in cui si dice che si vuole essere vaccinati. La registrazione, quindi, non è una Prenotazione: registrarsi prima non significa essere chiamati prima. La ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 8 febbraio 2021) Redazione La campagna vaccinale contro il-19 sta entrando nella “fase 2”. Infatti, dopo la vaccinazione agli operatori sanitari e agli anziani ospiti delle Rsa, toccherà adesso a una nuova fascia debole della popolazione: gli over 80. Vaccinazione per over 80: le decisioni delleIn alcuned’Italia si può già accedere alle prenotazioni online delcontro il coronavirus. In realtà, però, non si tratta di una vera e propria. Infatti, non si può scegliere o sapere il giorno e l’ora in cui si riceverà la prima dose. Si tratta, invece, di una manifestazione di interesse: una dichiarazione in cui si dice che si vuole essere vaccinati. La registrazione, quindi, non è una: registrarsi prima non significa essere chiamati prima. La ...

RegioneLazio : #Covid19: superate abbondantemente le 203mila prenotazioni per i vaccini per gli over 80. Sono circa 18 mila gli… - Lgiova66 : RT @SkyTG24: Vaccino Covid, in quali regioni d’Italia è possibile prenotare per gli over 80 - SkyTG24 : Vaccino Covid, in quali regioni d’Italia è possibile prenotare per gli over 80 - infoitsalute : Vaccino anti Covid-19 per gli 'Over 80': come effettuare la prenotazione online - ScarpinatiPaolo : Prenotazione vaccino COVID-19 in Sicilia dopo gli annunci trionfalistici dei giorni scorsi adesso dobbiamo constata… -