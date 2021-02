Premier League, minacce di morte all’arbitro Dean dopo Fulham-West Ham: il motivo… (Di lunedì 8 febbraio 2021) Paura per Mike Dean.minacce di morte per il noto arbitro inglese, colpevole di aver sventolato un opinabile cartellino rosso ai danni di Soucek durante Fulham-West Ham: il centrocampista è stato espulso dopo una gomitata rifilata a Mitrovic, episodio controverso che neppure la Var è riuscita a decifrare bene se si trattasse di gesto volontario o casuale, affidando a Dean il compito di pronunciarsi, consultando il monitor.Il West Ham ha annunciato che inoltrerà reclamo per chiedere la cancellazione del provvedimento e evitare le tre giornate di squalifica, puntando sulla tesi dell’involontarietà, la tifoseria, invece, ha usato i social netroko per scagliarsi pesantemente contro il direttore di gara cinquantunenne, che in seguito alle pesanti ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 febbraio 2021) Paura per Mikediper il noto arbitro inglese, colpevole di aver sventolato un opinabile cartellino rosso ai danni di Soucek duranteHam: il centrocampista è stato espulsouna gomitata rifilata a Mitrovic, episodio controverso che neppure la Var è riuscita a decifrare bene se si trattasse di gesto volontario o casuale, affidando ail compito di pronunciarsi, consultando il monitor.IlHam ha annunciato che inoltrerà reclamo per chiedere la cancellazione del provvedimento e evitare le tre giornate di squalifica, puntando sulla tesi dell’involontarietà, la tifoseria, invece, ha usato i social netroko per scagliarsi pesantemente contro il direttore di gara cinquantunenne, che in seguito alle pesanti ...

