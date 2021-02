Premier League: il City stende il Liverpool e vola a +5 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Manchester City si è trasformato in un rullo compressore . I Citizens si sono imposti nel big match della 23esima giornata di Premier League , asfaltando il Liverpool ad Anfield Road con il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Manchestersi è trasformato in un rullo compressore . I Citizens si sono imposti nel big match della 23esima giornata di, asfaltando ilad Anfield Road con il ...

Il Manchester City si è trasformato in un rullo compressore . I Citizens si sono imposti nel big match della 23esima giornata di Premier League , asfaltando il Liverpool ad Anfield Road con il risultato di 4 - 1 e allungando in testa alla classifica . I ragazzi di Pep Guardiola hanno steso i Reds e messo ancor più nei guai ...

I Citizens spadroneggiano ad Anfield Road e inguaiano Klopp. Rallentano le inseguitrici United e Leicester contro l'Everton e il Wolverhampton ...

