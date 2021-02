Pregliasco: “No spostamenti tra regioni, rischio varianti” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Il divieto di spostamento fra regioni”, che scadrà il prossimo 15 febbraio, “dovrebbe essere mantenuto. E’ importante andare avanti, soprattutto per evitare la diffusione delle varianti di Sars-CoV-2. E’ questo l’elemento che preoccupa. Speriamo che ci sia un coordinamento corretto per evitare pasticci”. Così all’Adnkronos Salute Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi del capoluogo lombardo. Contro il rischio che alcune varianti di Sars-Cov-2 compromettano l’efficacia dei vaccini anti-Covid oggi disponibili, secondo Pregliasco “bisognerà a questo punto immaginare nel prossimo futuro una dose di richiamo. Un po’ come si fa con l’influenza”, contro cui ci si protegge ogni anno perché le caratteristiche dei virus ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Il divieto di spostamento fra”, che scadrà il prossimo 15 febbraio, “dovrebbe essere mantenuto. E’ importante andare avanti, soprattutto per evitare la diffusione delledi Sars-CoV-2. E’ questo l’elemento che preoccupa. Speriamo che ci sia un coordinamento corretto per evitare pasticci”. Così all’Adnkronos Salute Fabrizio, virologo dell’università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi del capoluogo lombardo. Contro ilche alcunedi Sars-Cov-2 compromettano l’efficacia dei vaccini anti-Covid oggi disponibili, secondo“bisognerà a questo punto immaginare nel prossimo futuro una dose di richiamo. Un po’ come si fa con l’influenza”, contro cui ci si protegge ogni anno perché le caratteristiche dei virus ...

