Prada Cup, come funziona l’ingresso delle barche nel pre-start? Timing fondamentale per evitare la penalità (Di lunedì 8 febbraio 2021) La 36ma edizione della Coppa America di vela è ormai entrata definitivamente nel vivo ad Auckland, con le prime sfide a eliminazione diretta delle Challenger Series che hanno già decretato l’eliminazione degli statunitensi di American Magic. A questo punto i fari sono tutti puntati sul golfo di Hauraki, dove tra cinque giorni (sabato 13 febbraio) comincerà la serie al meglio delle 13 regate tra Luna Rossa Prada Pirelli ed Ineos Team UK valevole come finalissima della Prada Cup 2021. In palio c’è la possibilità di sfidare il Defender Emirates Team New Zealand dal 6 marzo nell’America’s Cup 2021. Si profila un confronto altamente spettacolare ed incerto, in cui saranno presumibilmente i dettagli a fare la differenza per l’esito della serie tra italiani e britannici. In attesa di conoscere le condizioni ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) La 36ma edizione della Coppa America di vela è ormai entrata definitivamente nel vivo ad Auckland, con le prime sfide a eliminazione direttaChallenger Series che hanno già decretato l’eliminazione degli statunitensi di American Magic. A questo punto i fari sono tutti puntati sul golfo di Hauraki, dove tra cinque giorni (sabato 13 febbraio) comincerà la serie al meglio13 regate tra Luna RossaPirelli ed Ineos Team UK valevolefinalissima dellaCup 2021. In palio c’è la possibilità di sfidare il Defender Emirates Team New Zealand dal 6 marzo nell’America’s Cup 2021. Si profila un confronto altamente spettacolare ed incerto, in cui saranno presumibilmente i dettagli a fare la differenza per l’esito della serie tra italiani e britannici. In attesa di conoscere le condizioni ...

dottcorbelli : @FioriFlavio @paolacontini64 @Gianluca_Bossi @antonioripa Ecco cosa accade dove è estate (e dove NON si fanno arriv… - zazoomblog : Prada Cup Luna Rossa-Ineos: stazzate le barche per la Finale. Italiani con foil modificati britannici con bompresso… - PastoreFrance : Quell'italia che, molti, in Europa non digeriscono. Prada Cup, la stampa inglese attacca Luna Rossa! “È ridicola, tornerà a casa in lacrime” - infoitsport : Prada Cup: sale la tensione per la finale senza padrone fra Luna Rossa e Ineos - Veladuepuntozer : Prada America’s Cup 2021: c’è già un po’ di Italia in finale -