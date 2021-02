Povia, il lutto del cantante: “Sei stato un grande”, l’ultimo saluto (Di lunedì 8 febbraio 2021) La vita privata di Giuseppe al padre scomparso nella notte. Un grave lutto ha colpito il cantante Povia, noto per alcuni brani di successo portati al Festival di Sanremo, che ha vinto anche con il brano Vorrei avere il becco, nel 2006. Nella notte, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 febbraio 2021) La vita privata di Giuseppe al padre scomparso nella notte. Un graveha colpito il, noto per alcuni brani di successo portati al Festival di Sanremo, che ha vinto anche con il brano Vorrei avere il becco, nel 2006. Nella notte, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

mirellaladini : RT @ilgiornale: Povia ha affidato ai social network il messaggio di addio al padre, deceduto all'età di 88 anni, ricevendo l'affetto dei su… - occhio_notizie : Lutto per il cantautore Povia, è morto il padre: “Eri il mio mito, sarò per sempre il tuo bambino” - zazoomblog : Grave lutto per Povia si è spento suo padre: “Non ti dico riposa in pace” - #Grave #lutto #Povia #spento #padre: - zazoomblog : Perché non posso dirti riposa in pace. Povia in lutto è morto suo padre: parole devastanti - #Perché #posso #dirti… - _Carlottamiller : RT @ilgiornale: Povia ha affidato ai social network il messaggio di addio al padre, deceduto all'età di 88 anni, ricevendo l'affetto dei su… -