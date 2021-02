Postiglione | Cnsas e elisoccorso 118 salvano anziano colto da malore

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Sono continuati, anche domenica, gli interventi di salvataggio in montagna degli operatori del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, in uno con l’118 di Salerno. “Dopo gli interventi di venerdì e sabato scorsi, domenica siamo stati allertati per undasul ‘monte’ – fanno sapere i volontari -. Anche in questo caso l’infortunato è stato recuperato dall’118 – Salerno con tecnicoa bordo, mentre le squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania erano in avvicinamento”. Giornata movimentata anche per altro: “Domenica la XXXIV Delegazione Alpina del Servizio Regionale della Campania ha realizzato un ...