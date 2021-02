Pierpaolo Spollon | spunta foto del passato | l’attore di Che Dio Ci Aiuti era biondo

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Capigliatura riccia e scura, ma avete mai visto? Ecco uno scatto di qualche tempo fa dell’amato attore di Che Dio Ci. Il post diLui è il nuovo volto della fiction Rai:è un attore amatissimo dal grande pubblico. Siamo abituati a vederlo con una folta capigliatura riccia e scura, ma eccolo in uno scatto in cui era. A pubblicato sul suo account Instagram ufficiale è lo stesso attore padovano 31enne che, nella didascalia scrive: “Oggi mi sono ricordato di essere stato anche così. A distanza di anni, ma faccio un po’ meno ca**re. Un po’ ho detto”. E poi conclude ironicamente con l’hashtag Lady Oscar. E’qualche tempo da ...

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Spollon

PadovaOggi

Ore 13.00 - Un gesto concreto: l'attore padovanodiventa testimonial Admo. A questo link l'articolo . Ore 12.15 - Sciopero nazionale dei trasporti, disagi in vista lunedì 8 febbraio.Si aggiunge anche Gianmarco Saurino come protagonista maschile che quest'anno ha incontrato sul set un'altra giovane promessa del nostro spettacolo,che anche in questa fiction Rai ...Lo aveva promesso, e lo ha fatto: Pierpaolo Spollon, giovane attore padovano, è diventato ufficialmente testimonial di Admo Veneto ...La giornata in tempo reale con notizie di cronaca, attualità, economia, cultura, politica dalla città e dalla provincia. Segui con noi il live ora per ora ...