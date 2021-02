Piera, cantante neomelodica uccisa dal marito. Il papà: 'Mia figlia restava in quella casa per i bambini' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Piera Napoli è stata uccisa da suo marito. La cantante neomelodica palermitana di 32 anni è stata accoltellata nel bagno di casa sua dove è stata trovata in un lago di sangue. A confessare il delitto ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 febbraio 2021)Napoli è statada suo. Lapalermitana di 32 anni è stata accoltellata nel bagno disua dove è stata trovata in un lago di sangue. A confessare il delitto ...

