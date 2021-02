Piazza Affari | tonico il settore bancario MPS in grande rialzo

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Le banche italiane hanno aperto la settimana in forte, in attesa dei risultati che verranno pubblicati nei prossimi giorni. Chi fa meglio di tutti è MPS, che scambia a 1,31, con un aumento del 13%. La banca senese presenterà domani i risultati di bilancio 2020, con gli analisti finanziari che stimano una perdita di 1,5 miliardi. Secondo indiscrezioni di stampa, l’istituto starebbe valutando un prestito subordinato per dare ossigeno al capitale entro febbraio, ma secondo quanto riporta il Messaggero ci sarebbe anche l’interesse del fondo Apollo per la banca. “Riteniamo improbabile che l’interesse di un fondo possa sfociare concretamente nell’acquisizione di MPS, dato il profilo d’investitore, caratterizzato da un orizzonte temporale d’investimento di breve periodo e da una strategia di gestione per ...