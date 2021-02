Piano vaccini, si cercano medici e infermieri Ats: serviranno 2 mila operatori volontari (Di lunedì 8 febbraio 2021) Pronto un bando nella Bergamasca per cercare medici, infermieri e operatori sanitari volontari per coadiuvare la campagna vaccinale nella sua fase massiva, denominata «Fase 2» che coinvolgerà mezzo milione di bergamaschi. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Pronto un bando nella Bergamasca per cercaresanitariper coadiuvare la campagna vaccinale nella sua fase massiva, denominata «Fase 2» che coinvolgerà mezzo milione di bergamaschi.

matteosalvinimi : Ottima scelta, buon lavoro al dottor #Bertolaso, mi conforta che ci sia lui al piano vaccini della Lombardia, che h… - matteograndi : Solo in Italia il responsabile del piano vaccinale invece di spiegare perché migliaia di vaccini siano stati sommin… - sbonaccini : In campagna elettorale proposero il modello lombardo per la nostra sanità. Oggi esponenti regionali della destra mi… - martacallegari4 : RT @LaStampa: Perché possiamo fidarci dei vaccini russo e cinese. I risultati della ricerca scientifica - Ambrakey1 : Se riuscirà a raggiungere il risultato che si è prefissato, raggiungendo un ulteriore Obbiettivo, credo che dovrebb… -