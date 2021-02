Perché il Sudafrica ha sospeso la campagna con il vaccino AstraZeneca (Di lunedì 8 febbraio 2021) (immagine: Getty Images)La campagna vaccinale in Sudafrica sarebbe dovuta partire nei prossimi giorni con un milione di vaccini somministrati al personale sanitario. Ma è stata sospesa temporaneamente a causa della efficacia limitata del vaccino prodotto da AstraZeneca e l’Università di Oxford, contro una variante del coronavirus, la cosiddetta variante Sudafricana, appunto. A riferirlo è stato il ministro della Salute Zweli Mkhize, dopo l’uscita di uno studio, non ancora sottoposto a peer-review, svolto dall’Università del Witwatersrand a Johannesburg ( e anticipato dal Financial Times) che suggerisce come non ci siano prove sufficienti per determinare se questo vaccino possa essere efficace contro la mutazione Sudafricana. Come annunciato dal capo dell’unità di crisi ... Leggi su wired (Di lunedì 8 febbraio 2021) (immagine: Getty Images)Lavaccinale insarebbe dovuta partire nei prossimi giorni con un milione di vaccini somministrati al personale sanitario. Ma è stata sospesa temporaneamente a causa della efficacia limitata delprodotto dae l’Università di Oxford, contro una variante del coronavirus, la cosiddetta variantena, appunto. A riferirlo è stato il ministro della Salute Zweli Mkhize, dopo l’uscita di uno studio, non ancora sottoposto a peer-review, svolto dall’Università del Witwatersrand a Johannesburg ( e anticipato dal Financial Times) che suggerisce come non ci siano prove sufficienti per determinare se questopossa essere efficace contro la mutazionena. Come annunciato dal capo dell’unità di crisi ...

Dati in base ai quali il Sudafrica ha annunciato l'intenzione di sospendere l'avvio delle ... scienziata a capo dei test clinici presso l'ateneo di Oxford, bisognerà attendere l'autunno perché sia ...

Il SudAfrica intanto, ha sospeso le vaccinazioni con AstraZeneca, perché il vaccino anglo - svedese è risultato poco efficace sulla variante sudafricana del virus. L'Organizzazione mondiale della ...

Dati in base ai quali il Sudafrica ha annunciato l'intenzione di sospendere l'avvio delle ... scienziata a capo dei test clinici presso l'ateneo di Oxford, bisognerà attendere l'autunno perché sia ...
Il SudAfrica intanto, ha sospeso le vaccinazioni con AstraZeneca, perché il vaccino anglo - svedese è risultato poco efficace sulla variante sudafricana del virus. L'Organizzazione mondiale della ...