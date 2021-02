Perché gli elefanti si ammalano pochissimo di tumore (Di lunedì 8 febbraio 2021) In uno studio pubblicato sulla rivista eLife , un team di ricercatori ha documentato le ragioni per cui gli elefanti si ammalano molto poco di tumore . Questo a dispetto del fatto che hanno una vita ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) In uno studio pubblicato sulla rivista eLife , un team di ricercatori ha documentato le ragioni per cui glisimolto poco di. Questo a dispetto del fatto che hanno una vita ...

Perché gli elefanti si ammalano pochissimo di tumore

In tutti i genomi analizzati gli autori hanno individuato la presenza di numerosi altri geni oncorepressori in multipla copia , che formano un sistema di difesa innato contro i tumori. Alcune di ...

