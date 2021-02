Per la virologa dello Spallanzani "non ci sono prove che il vaccino AstraZeneca sia meno efficace" (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - Sulla minor efficacia del vaccino di AstraZeneca contro la variante sudafricana Maria Capobianchi, virologa dello Spallanzani, si dice sicura che “mancano le prove per affermarlo”. Per poi precisare che “i numeri di soggetti vaccinati su cui si basano queste informazioni sono ancora molto piccoli. Inoltre non si tratta di veri e propri studi ma di dati provenienti dalla cosiddetta real life”. E anche dal Brasile, dove è diffusa un'altra variante, anch'essa con alterazioni della proteina Spike, “arrivano indicazioni preliminari nello stesso senso”. Pertanto, osserva la virologa, “sono notizie che rischiano di diffondere ingiustificato allarme e vanno confortate da dati scientificamente solidi”. L'obiettivo, ... Leggi su agi (Di lunedì 8 febbraio 2021) AGI - Sulla minor efficacia deldicontro la variante sudafricana Maria Capobianchi,, si dice sicura che “mancano leper affermarlo”. Per poi precisare che “i numeri di soggetti vaccinati su cui si basano queste informazioniancora molto piccoli. Inoltre non si tratta di veri e propri studi ma di datinienti dalla cosiddetta real life”. E anche dal Brasile, dove è diffusa un'altra variante, anch'essa con alterazioni della proteina Spike, “arrivano indicazioni preliminari nello stesso senso”. Pertanto, osserva la, “notizie che rischiano di diffondere ingiustificato allarme e vanno confortate da dati scientificamente solidi”. L'obiettivo, ...

