Per la prima volta una donna africana guiderà l’Organizzazione mondiale del Commercio: è Ngozi Okonjo-Iweala. Decisivo l’appoggio di Biden (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ngozi Okonjo-Iweala sarà la prima donna africana a dirigere l’Organizzazione mondiale del Commercio (Wto) Ngozi Okonjo-Iweala, ex ministra delle Finanze della Nigeria, sarà la futura direttrice generale dell’Organizzazione mondiale del Commercio (Wto) e diventerà la prima donna e prima africana a ricoprire questo ruolo in 25 anni di storia dell’istituzione. È stata la nuova amministrazione statunitense targata Joe Biden a spianare la strada alla nomina di Okonjo-Iweala. La sua candidatura, presentata dopo le dimissioni ... Leggi su tpi (Di lunedì 8 febbraio 2021)sarà laa dirigeredel(Wto), ex ministra delle Finanze della Nigeria, sarà la futura direttrice generale deldel(Wto) e diventerà laa ricoprire questo ruolo in 25 anni di storia dell’istituzione. È stata la nuova amministrazione statunitense targata Joea spianare la strada alla nomina di. La sua candidatura, presentata dopo le dimissioni ...

ShooterHatesYou : L’attesa pazzesca (fosse un videogioco direi l’hype) che partiti e giornali stanno creando attorno a Draghi non sar… - matteosalvinimi : Non solo la Lombardia, che per prima ha posto il problema al governo: ormai da più parti, trasversalmente a varie f… - fattoquotidiano : Papa Francesco nomina una suora tra i sottosegretari al Sinodo: per la prima volta una donna voterà all’assemblea d… - folucar : RT @Zbarskij: Va bene è donna ed è africana. Ma prima di abbandonarsi al giubilo per la nomina alla guida del Wto di Ngozi Okonjo-Iweala, a… - flavxlou : RT @FVLLINGV: il sesso è bello ma immagina rivedere la tua serie tv preferita per la prima volta -