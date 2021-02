‘Peppino’ Rotunno | così ci ha lasciato il maestro di luce e fotografia del cinema italiano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 febbraio 2021) “È difficile chiedere a un pittore: ‘Come fai i tuoi quadri?‘. Io mi affido innanzitutto ai miei occhi e al mio intuito. Mi piacetanto mettere lache non posso fermarmi. Quando giravo con Federico Fellini, non era ancora finita una scena, che io stavo già mettendo laper la successiva, perché in un certo senso era come se avessi paura di perdere l’intuizione”.parlò Giuseppein occasione del mezzo secolo della propria carriera, nel 2005, lo stesso anno in cui se ne andava un altro grande direttoredella, Tonino Delli Colli. Ora ci hapure lui,, “Peppino” per gli amici, a 97 anni. Entrambi romani, hanno internazionalizzato, forse anche più di tanti registi e attori, il ...