Pentagono, bombardieri americani in Norvegia: nel mirino la Russia (Di martedì 9 febbraio 2021) Fonti interne al Pentagono rendono noto che gli Stati Uniti dispiegheranno i bombardieri B-1 in Norvegia. Chiaro segnale alla Russia. WASHINGTON – Venti di guerra fredda tra Stati Uniti e Russia. Secondo quanto riportato dalla Cnn, che cita fonti interne al Pentagono, l'aviazione americana dispiegherà i bombardieri B-1 in Norvegia per la prima volta. Usa, bombardieri in Norvegia Stando a quanto riferito dall'emittente, i bombardieri e circa 200 militari della base Dyess in Texas saranno trasferiti alla base di Orland. "Quattro bombardieri B-1 della US Air Force e circa 200 membri del personale della Dyess Air Force in Texas inizieranno nelle prossime tre settimane le ...

