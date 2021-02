Pensioni ultime notizie | cosa farà Draghi agli assegni? Il piano

(Di lunedì 8 febbraio 2021): proseguono le consultazioni, con Marioche riferirà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella solo nella serata di martedì 9 febbraio, o al più tardi nella mattinata di mercoledì 10. In attesa della maggioranza in Parlamento e della squadra di governo, ci si domanda quale futuro avrà la tanto chiacchierata riforma previdenziale. La partita sarà giocata anche dai sindacati: il leader della Cgil Maurizio Landini ha già fatto sapere che il superamento di Quota 100 senza una riforma che risulti accettabile non è un buon tavolo su cui ragionare. Si prevede pertanto un braccio di ferro tra nuovo governo e sindacati, visto che l’obiettivo sarà senz’altro ridurre la spesastica, in ogni modo possibile....

Sedici pagine organizzate in una ventina di paragrafi con altrettanti titolini in nero. Non è ancora il programma del , ma una bozza di lavoro nella quale vengono focalizzati i temi che il nuovo ...
Come noto, uno dei temi che potrebbe essere più "spinoso" per il programma del Governo Draghi è quello relativo alla riforma delle pensioni ...