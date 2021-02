Pensioni anticipate, il nodo della quota 100 tra i dossier per Mario Draghi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Le Pensioni anticipate tramite quota 100 sembrano destinate a far discutere ancora per molto tempo. La sperimentazione risulta in scadenza entro il 31 dicembre del 2021 e il precedente governo Conte aveva già spiegato di non voler proseguire con l'opzione di flessibilità. Ma il recente cambio di esecutivo sembra rimescolare nuovamente le carte e ora in molti si chiedono cosa farà Mario Draghi con il dossier della riforma previdenziale. Un intervento resta comunque necessario, visto che a partire dal 2022 molti lavoratori si potrebbero trovare a fare nuovamente (e improvvisamente) i conti con le regole ordinarie della legge Fornero. La quota 100 consente l'uscita anticipata a partire dai 62 anni di età e 38 anni di versamenti, ma solo ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 8 febbraio 2021) Letramite100 sembrano destinate a far discutere ancora per molto tempo. La sperimentazione risulta in scadenza entro il 31 dicembre del 2021 e il precedente governo Conte aveva già spiegato di non voler proseguire con l'opzione di flessibilità. Ma il recente cambio di esecutivo sembra rimescolare nuovamente le carte e ora in molti si chiedono cosa faràcon ilriforma previdenziale. Un intervento resta comunque necessario, visto che a partire dal 2022 molti lavoratori si potrebbero trovare a fare nuovamente (e improvvisamente) i conti con le regole ordinarielegge Fornero. La100 consente l'uscita anticipata a partire dai 62 anni di età e 38 anni di versamenti, ma solo ...

infoitinterno : Pensioni anticipate e di vecchiaia: la guida per i nati nel '54, i gravosi e gli usuranti - MicheDamiani : @kittesencul @chiadegli @LecisNazareno @AleGuerani @Keynesblog Mi dispiace, benaltrismo. Questi sono problemi enorm… - MicheDamiani : @kittesencul @chiadegli @LecisNazareno @AleGuerani @Keynesblog Quindi non quelli che hai riportato te, ma quelli ch… - MicheDamiani : @kittesencul @LecisNazareno @AleGuerani @chiadegli @Keynesblog Che stupida e inutile retorica. Nessuno vuole far mo… - MicheDamiani : @kittesencul @LecisNazareno @AleGuerani @chiadegli @Keynesblog Sbagli ancora. Io ho scritto 300 mila pensioni antic… -