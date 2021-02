Pellegrino - De Fabiani Successo azzurro nella Team Sprint (Di lunedì 8 febbraio 2021) Grazie a uno splendido finale di Federico Pellegrino e alla buona tenuta per tutta la gara di Francesco De Fabiani, l'Italia del fondo vince nella Team Sprint a tecnica libera di Coppa del mondo di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Grazie a uno splendido finale di Federicoe alla buona tenuta per tutta la gara di Francesco De, l'Italia del fondo vincea tecnica libera di Coppa del mondo di ...

Eurosport_IT : TRIONFO ITALIA A ULRICEHAMN! ???? Il duo azzurro De Fabiani-Pellegrino conquista la vittoria nella Team Sprint davan… - Coninews : CAPOLAVORO IN COPPA DEL MONDO! ???? Trionfo ad Ulricehamn per Federico #Pellegrino e Francesco De Fabiani nella Team… - RassegnaZampa : #Sci Pellegrino e De Fabiani show: trionfo nella sprint a coppie - Alpenrosegress : RT @aostasera: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani trionfano nella Team Sprint di Ulricehamn - Aostasera - Adamsberg2M : RT @Eurosport_IT: Buonanotte così ?? Lavoro di squadra azzurro: De Fabiani mette Pellegrino nelle condizioni di andare a vincere in volata… -