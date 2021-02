Patrizia Vacondio la famosa moglie tradita da Nek | Ecco chi è

Leggi su kronic

(Di lunedì 8 febbraio 2021)per la sua storia con il cantante Nek, il quale si rese protagonista di un brutto episodio nei suoi confronti(Instagram)Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, è nato a Sassuolo nel 1972. Diventato famoso nell’ambito dello spettacolo come cantante e polimusicista, nella sua carriera ha veduto più di 10 milioni di dischi. Gli inizi però furono molto particolari. Nel 1986 avvenne il suo esordio nel mondo della musica insieme a Gianluca Vaccari, con il quale formò un duo country chiamato Winchester. Nel 1989 entra a far parte del gruppo musicale rock White Lady, per i quali scrive le sue prime composizioni. Nel 1991 li abbandona per conseguire la carriera da solista. Con il brano “Io ti vorrei” partecipa al Festival di Castrocaro, riuscendo ad ...