Parma, Gervinho: «Crisi? Dobbiamo solo lottare»

Gervinho, attaccante del Parma, ha affidato a Instagram le proprie sensazioni dopo la rovinosa sconfitta subita contro il Bologna. «Ora è solo il momento di lottare uniti per un unico obiettivo», queste le parole dell'esterno offensivo ivoriano.

Gervinho, attaccante del Parma, ha affidato a Instagram le proprie sensazioni dopo la rovinosa sconfitta subita contro il Bologna: le sue parole

Parma, Gervinho vuole la salvezza: 'Uniti per un unico obiettivo'

Commenta per primo Gervinho , esterno offensivo del Parma , posta una foto su Instagram, commentando così il momento no dopo il ko col Bologna: 'Ora è solo il momento di lottare uniti per un unico obiettivo'. Visualizza ...

Fantacalcio: i migliori e i peggiori attaccanti della 21^ giornata

Da Barrow a Gervinho: gli attaccanti migliori e peggiori al fantacalcio ... e altre in negativo come gli attaccanti del Parma e del Verona, che continuano a deludere. Di seguito i migliori e i ...

