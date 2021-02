“Paranoie” | il video del nuovo brano di VV feat Memento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 febbraio 2021) È disponibile da oggi, lunedì 8 febbraio, ilclip diilsingolo di VV(Maciste Dischi/Pulp Music/Sony Music Italy). Vittoria Elena Simone, la regista del, commenta: Ildi “” è una tranquilla passeggiata in bici per VV e, ma che in fondo così tranquilla non è. Nonostante la spensieratezza generale, lesono sempre con loro. La testa si fa pesante, si gonfia, quando i pensieri sono tanti e confusi. Anche se sembra essere “tutto sotto controllo” la nuvola nera dei loro pensieri li segue ovunque. Questa nuvola è sì oscura, ma in qualche modo familiare, simpatica, non spaventosa. Sono i loro dubbi e le loro angosce sul quotidiano, sono domande senza ...