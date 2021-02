Papa: “Non si ammala solo l’uomo, anche la Terra necessita di cure” (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – “Non è solo l’essere umano ad essere malato, lo è anche la nostra Terra. La pandemia ci ha mostrato ancora una volta quanto anch’essa sia fragile e bisognosa di cure”. Lo dice Papa Francesco ricevendo il Corpo diplomatico. Leggi su dire (Di lunedì 8 febbraio 2021) ROMA – “Non è solo l’essere umano ad essere malato, lo è anche la nostra Terra. La pandemia ci ha mostrato ancora una volta quanto anch’essa sia fragile e bisognosa di cure”. Lo dice Papa Francesco ricevendo il Corpo diplomatico.

