Papa | Covid ci ha mostrato come il mondo sia malato

'Fin dall'inizio è parso evidente che la pandemia avrebbe inciso notevolmente sullo stile di vita cui eravamo abituati, facendo venire meno comodità e certezze consolidate'. Così Papa Francesco,

'Fin dall'inizio è parso evidente che la pandemia avrebbe inciso notevolmente sullo stile di vita cui eravamo abituati, facendo venire meno comodità e certezze consolidate'. Così Papa Francesco, sottolineando come il coronavirus ci abbia 'messo in crisi, mostrandoci il volto di un mondo malato anche nell'ambiente, nei processi economici e politici'.

Vittorino Andreoli: "Serve un vaccino contro il virus del cuore che ha fatto smarrire il significato dell'uomo"

...un vaccino per la salute della mente e ha richiamato il "vaccino per il cuore" evocato da Papa ... Oggi l'urgenza è certamente il vaccino per debellare il Covid e la necessità di risolvere i problemi ...

Il pontefice in marzo visiterà l'Iraq. E sulla pandemia: ‘Gli Stati facciano la loro parte per assicurare una distribuzione equa dei vaccini’ ...

In questi tempi marcati dalla pandemia di Covid-19 «è mio desiderio riprendere a breve i viaggi apostolici, cominciando con quello in Iraq, previsto nel marzo prossimo».

