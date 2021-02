Palermo, disastro Pelagotti: la papera del portiere rosanero al secondo posto del ‘Premio Frittata’ di Striscia la Notizia (Di lunedì 8 febbraio 2021) La papera di Alberto Pelagotti è la punta dell'Iceberg.L'errore tecnico e di valutazione del portiere rosanero, uno degli aspetti calcisticamente inquietanti emerso dalla performance squadra di mister Boscaglia allo Stadio "Partenio-Adriano Lombardi", ha costretto il Palermo a una sconfitta che probabilmente si sarebbe anche potuta evitare, seppur prima e dopo il rocambolesco gol di Silvestri - che ha deciso il match -, la compagine siciliana aveva sostanzialmente prodotto il nulla cosmico in materia di contenuti calcistici e trame offensive ragionevolmente rilevanti.Il clamoroso errore di Pelagotti non è certamente passato inosservato agli occhi dei più attenti, tra questi il comico, cabarettista e conduttore radiofonico, Cristiano Militello, che ha riservato al ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ladi Albertoè la punta dell'Iceberg.L'errore tecnico e di valutazione del, uno degli aspetti calcisticamente inquietanti emerso dalla performance squadra di mister Boscaglia allo Stadio "Partenio-Adriano Lombardi", ha costretto ila una sconfitta che probabilmente si sarebbe anche potuta evitare, seppur prima e dopo il rocambolesco gol di Silvestri - che ha deciso il match -, la compagine siciliana aveva sostanzialmente prodotto il nulla cosmico in materia di contenuti calcistici e trame offensive ragionevolmente rilevanti.Il clamoroso errore dinon è certamente passato inosservato agli occhi dei più attenti, tra questi il comico, cabarettista e conduttore radiofonico, Cristiano Militello, che ha riservato al ...

