“Ottiene ascolti altissimi perché Maria è ” Il famoso vip svela il segreto della famosa presentatrice

Leggi su viaggiarealverde

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tutti i programmi diDe Filippi ottengono uno strepitoso successo, sia per i format e per le storie raccontate sia per la sua stessa bravura a condurre e portarci per mano nella vita dei partecipanti alle sue trasmissioni, tra tragedie, sentimenti, risate e sorprese. Storie finte? Uno dei suoi programmi di maggior successo è C’è posta per te, che va in onda il sabato sera e racconta i drammi e le storie degli italiani; a volte alcune di esse superano le più fantasiose menti e infatti in tanti hanno provato più volte a chiedersi se siano tutte vere o se chi partecipa non sia solo in cerca di visibilità. C’è da dire che lo staff che lavora ai programmiDe Filippi è sempre attento e scrupoloso nei suoi controlli per accertarsiveridicità delle storie raccontate. In risposta a quanti hanno insinuato che due ...