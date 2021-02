Operaio licenziato perché ha abbassato la mascherina. La Cgil: "No, è solo una ritorsione" (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ accaduto alla Star di Agrate Brianza, l’accusa dei sindacati: «Si vuole colpire chi non si adegua alle necessità aziendali» Leggi su lastampa (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ accaduto alla Star di Agrate Brianza, l’accusa dei sindacati: «Si vuole colpire chi non si adegua alle necessità aziendali»

