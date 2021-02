Operaio licenziato perché ha abbassato la mascherina. La Cgil: "No, è solo una ritorsione" (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ accaduto alla Star di Agrate Brianza, l’accusa dei sindacati: «Si vuole colpire chi non si adegua alle necessità aziendali» Leggi su lastampa (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ accaduto alla Star di Agrate Brianza, l’accusa dei sindacati: «Si vuole colpire chi non si adegua alle necessità aziendali»

Licenziato perché aveva abbassato la mascherina , protezione obbligatoria sul luogo di lavoro. È successo alla Star , storica azienda del settore alimentare di Agrate Brianza , dove per mercoledì è ...

Gorgonzola (Milano), 9 febbraio 2021 - L’operaio-sindacalista abbassa la mascherina in reparto e l’azienda lo licenzia. Protagonisti dell’episodio, un lavoratore di Gorgonzola e Star, il colosso spagn ...

Sciopero di protesta alla Star. Il lavoratore: ""Non respiravo più. Ho preso fiato a 7 metri. dai colleghi sulla linea" ...

